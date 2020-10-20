Кравчук рассказал, как Киев будет реинтегрировать Донбасс

https://static.news.ru/photo/8f50a0c6-1327-11eb-9e24-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, решить который власти Украины смогут при выполнении нескольких шагов. Об этом заявил первый президент Украины, глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

Политик отметил, что сначала следует добиться прекращения войны, затем на неподконтрольных сейчас территориях провести выборы, сформировать там исполнительную власть, а также принять пакет экономических законов, в том числе тех, которые создадут условия для инвестиций и бизнеса в Донбассе.

Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти. Очень непростой вопрос, — подчеркнул Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса. Об этом заявил Леонид Кравчук. По его словам, неподконтрольные Киеву территории существенно отличаются от Львова, Ивано-Франковска. Там требуется особая система управления и пока это не будет понято, не будет движения вперёд, добавил Кравчук.