Кравчук раскритиковал партию Порошенко «Европейская солидарность»

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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» «приватизировала патриотизм», однако ничего серьёзного не сделала для установления мира в регионе. Об этом заявил глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Фракция «Европейская Солидарность» <...> приватизировала патриотизм и считает, что только они — патриоты, а все остальные — враги. Нам сейчас приходится разгребать то, что они натворили, — цитирует его РИА Новости.

Кравчук добавил, что сейчас эта партия выступает в роли учителей, рассказывая, что и как надо делать. Он также задался вопросом, почему в партии ничего не сделали серьёзного для установления мира за те пять лет, что они стояли у власти.

Верховная рада 17 июля назначила местные выборы на Украине на 25 октября, одновременно с этим запретив их проведение на неподконтрольной части Донбасса.

В документе, в частности, условием организации голосования названы передача Киеву контроля над границей с РФ, вывод «незаконных вооружённых формирований» и техники и восстановление в регионе «конституционного строя» в соответствии с законодательством Украины.

Российская сторона считает эти требования нарушением Минских соглашений. Они предполагают предоставление Донбассу особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных с представителями региона. Только после этого Киев должен получить контроль над границей.

Как писал NEWS.ru, Кравчук во второй половине августа письменно обратился к Верховной раде с просьбой привести постановление о выборах в соответствие с Минскими соглашениями. Обращение было рассмотрено на закрытом заседании комитета по вопросам организации государственной власти 26 августа, однако никаких решений принято не было.

По результатам заседания стало известно, что Рада намерена проработать проект специального закона о выборах в Донбассе.