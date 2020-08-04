Кравчук предложил создать делегацию по вопросу возвращения Крыма Украине

https://static.news.ru/photo/b1daad38-d670-11ea-b779-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возвращением Крыма Украине должна заниматься специальная организация, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как сообщает РИА Новости, он считает, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма.

Необходимо искать решение (по возвращению Крыма Украине. — NEWS.ru), но параллельно, поскольку в минской трехсторонней контактной группе (это делать. — NEWS.ru) невозможно, — цитирует Кравчука агентство.

Он добавил, что для этого должна быть безотлагательно создана другая делегация с крымскими татарами в составе. При этом новой группе необходимо будет найти отдельные подходы, отдельные концептуальные решения по возвращению Крыма и создать философию этого процесса.

Кроме того, Кравчук предложил в конституции Украины уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Как писал NEWS.ru, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал ещё одно предложение по Крыму. На этот раз он предложил сделать полуостров внутренней и внешней проблемой для России. Экс-глава ведомства напомнил, что 25 июля наступает вторая годовщина непризнания США присоединения Крыма к России, или, как заявил Климкин, «оккупации» полуострова.