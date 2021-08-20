«Красная черта»: талибы назвали крайнюю дату для вывода войск США

Представитель запрещённого в России движения «Талибан» Сухейл Шахин заявил, что американцы и британцы не получат дополнительного времени для эвакуации и вооружённые силы должны покинуть страну 31 августа. Это дата является красной чертой, сообщает Sky News.

Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооружённые силы. Поэтому если они продлят [присутствие], это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости, — сказал Шахин.

Он пояснил, что «Талибан» отрицательно относится к дополнительному времени для продолжения эвакуации и пригрозил американским и британским силам последствиями.

Это вызовет недоверие между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию, — отметил представитель «Талибана».

Американские военные должны покинуть Афганистан 31 августа, но глава Белого дома Джо Байден не исключил, что войска будут оставаться в стране до момента полной эвакуации граждан США. Политик добавил, что в Афганистане находятся порядка 10–15 тысяч американских граждан и 50–65 тысяч афганцев, которым Америка намерена помочь выехать из страны.