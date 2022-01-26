Козак рассказал о военном удушении Донбасса

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что ситуация, когда одну из сторон конфликта в Донбассе можно вооружать, а другую нет, является военным удушением. Также это противоречит Минским соглашениям, отметил представитель России после встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» в Париже, сообщает РИА Новости.

Потому что Минские соглашения предусматривают политическое, мирное, невоенное решение конфликта. А если встать на позицию, что одну сторону можно вооружать и поддерживать, а другую нельзя, то это не мирное, невоенное урегулирование конфликта, а военное удушение одной стороны конфликта другой, — подчеркнул Козак.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 января, комментируя ответ на предложения России по гарантиям безопасности, указал, что Вашингтон в ближайшее время поставит на Украину новую партию вооружений.

Ранее стало известно, что на встрече советников лидеров «нормандского формата» стороны провели инвентаризацию минских договорённостей, заявил Дмитрий Козак. Все высказались за то, что перемирие в Донбассе, безусловно, должно соблюдаться, отметил он. Не получилось, по его словам, прийти к общему мнению при обсуждении предложений самопровозглашённых ЛНР и ДНР.