Козак раскрыл подробности диалога с Нуланд

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. По его словам, стороны обсудили ситуацию в Донбассе и урегулирование конфликта на основе Минских соглашений. Слова Козака приводит РИА Новости.

Замруководителя администрации президента РФ подчеркнул, что диалог был обстоятельный и конструктивный.

Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения, — сказал Козак.

Ранее сообщалось, что Нуланд посетила администрацию президента России, где были запланированы переговоры с Козаком и помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Покидая администрацию, она назвала переговоры «продуктивными». Также Нуланд высказалась и о переговорах в Министерстве иностранных дел России. Визит высокопоставленного американского дипломата в Москву, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).