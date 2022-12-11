Косовские сербы планируют ночевать на баррикадах на севере края «Вечерне новости»: косовские сербы планируют ночевать на баррикадах на севере края

Фото: Festim Beqiri / dpa / Global Look Press

Косовские сербы планируют ночевать в палатках на баррикадах на севере края по, пишет издание «Вечерне новости». Отмечается, что причиной стал арест косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. По информации журналистов, бывшего силовика подозревают в терроризме и подрыве конституционного строя.

В поселке Рударе близ Звечана, где днём были поставлены баррикады и собрались граждане из-за задержания Пантича, установлены палатки для защиты от непрекращающегося дождя. Люди полны решимости провести ночь на баррикадах, — сказано в публикации.

В статье сообщается, что баррикады установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан, Зубин-Поток. С помощью грузовиков и строительной техники были заблокированы трассы.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Приштина 15 декабря подаст заявку на вступление в Евросоюз, что является прямым нарушением Вашингтонских соглашений. Глава государства назвал эти планы признаком того, что в Приштине не уважают договоренности. Вучич в своем обращении к нации также сообщил, что Сербия подаст запрос в миссию НАТО для размещения силовиков на территории Косово и Метохии в рамках резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.