Коронавирус заразил в мире более 5,3 млн человек

https://static.news.ru/photo/3fa5dff2-9d87-11ea-93be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila/www.imago-images.de/Global Look Press

Число жителей планеты, инфицированных коронавирусом, за последние сутки увеличилось на 97 606. Всего к 08:00 мск 24 мая в мире заболели 5 311 089 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Согласно им, лидером по количеству заражений являются Соединённые Штаты с 1 622 670 случаями.

Число жертв заразы за сутки увеличилось на 3880. Теперь в мире зарегистрировано 342 105 летальных исходов. Вылечились более 2,1 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что газета New York Times опубликовала неполный список умерших от коронавируса в США. Его разместили на первой странице, он занял всю газетную полосу. Список помещён под заголовком «Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери». Фамилии умерших сопровождаются кратким некрологом.