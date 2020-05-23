Коронавирус заразил в мире более 5,3 млн человек

Число жителей планеты, инфицированных коронавирусом, за последние сутки увеличилось на 97 606. Всего к 08:00 мск 24 мая в мире заболели 5 311 089 человек.
Об этом
Число жертв заразы за сутки увеличилось на 3880. Теперь в мире зарегистрировано 342 105 летальных исходов. Вылечились более 2,1 млн человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что газета New York Times опубликовала неполный список умерших от коронавируса в США. Его разместили на первой странице, он занял всю газетную полосу. Список помещён под заголовком «Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери». Фамилии умерших сопровождаются кратким некрологом.
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