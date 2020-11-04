Коронавирус выявили у главы МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заразился коронавирусом. Инфекция у него была выявлена в ходе визита в Таиланд.
Сийярто переносит заболевание бессимптомно. О заражении стало известно по результатам сданного министром анализа.
В настоящее время он находится в изоляции в бангкокском госпитале. В ближайшее время Сийярто отправится на родину, где будет помещён на карантин,
Ранее NEWS.ru писал, что власти Венгрии ведут с Россией переговоры о получении вакцины от коронавируса. Будапешт рассчитывает получить первые партии препарата в конце 2020 года или в начале 2021-го.