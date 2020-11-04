Коронавирус выявили у главы МИД Венгрии

https://static.news.ru/photo/b8d94866-1e7c-11eb-9515-fa163e074e61_660.jpg Петер Сийярто Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заразился коронавирусом. Инфекция у него была выявлена в ходе визита в Таиланд.

Сийярто переносит заболевание бессимптомно. О заражении стало известно по результатам сданного министром анализа.

В настоящее время он находится в изоляции в бангкокском госпитале. В ближайшее время Сийярто отправится на родину, где будет помещён на карантин, сообщает агентство МTI.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Венгрии ведут с Россией переговоры о получении вакцины от коронавируса. Будапешт рассчитывает получить первые партии препарата в конце 2020 года или в начале 2021-го.