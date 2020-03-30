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В Китае вылечились от коронавирусной инфекции 93% всех заражённых, в больницах в настоящее время находятся 2396 человек. Об этом свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

По последним данным, в материковом Китае число подтверждённых случаев заражения достигло 81 470, при этом 75 770 заболевших излечились. С начала эпидемии в Китае были зарегистрированы 13 669 случаев инфицирования...