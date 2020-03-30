https://static.news.ru/photo/51ba4080-7257-11ea-a6af-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
По данным на 30 марта, в мире насчитывается 712 135 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 626 человек, поправились более 148 тысяч. Только за сутки, число подтверждённых случаев заболевания в мире выросло на 48 922 тысячи, скончавшихся — на 2 597.
На первом месте по числу подтверждённых случаев заражения — Соединённые Штаты, где зафиксировано 142 106 инфицированных и 2 479 смертельных случаев, — сообщила газета South China Morning Post.
В Европе по числу заболевших и умерших продолжает лидировать Италия — в стране зарегистрировано 10 779 жертв и 97 689 больных.
В материковом Китае за истёкшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, из них 30 — у людей, прибывших из-за рубежа.
Данные газеты основаны на официальной информации и постоянно корректируются в соответствии с изменением ситуации.
Как писал NEWS.ru, пик смертности среди пациентов с коронавирусом в США наступит примерно через две недели. Именно тогда на территории страны начнётся рост летальных случаев в результате заражений. Об этом 30 марта сообщил президент США Дональд Трамп. В настоящее время, как подчеркнул политик, в Белом Доме планируют продлить ограничения, предварительно введённые до 30 апреля. По мнению Трампа, через две недели в стране случится пик смертности от COVID-19, при хорошем сценарии жертвами инфекции станут около 200 тысяч человек.