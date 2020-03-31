https://static.news.ru/photo/83591b66-73e2-11ea-a650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Global Look Press

Жертвами коронавируса по всему миру стали 41 478 человек, а число инфицированных превысило 845 тысяч человек. Такие данные привело китайское издание South China Morning Post. Однако по данным Университета Джона Хопкинса, число смертей от COVID-19 в мире превысило 42 тысячи, а инфицированных уже более 860 тысяч человек.

Лидирующей страной по количеству заражённых стали США, там зарегистрировано 188 172 инфицированных, а количество смертельных случаев приближается к четырём тысячам, отмечает South China Morning Post.

Среди европейских стран лидирует Италия, где от коронавируса скончались 12 428 человек, а число заражённых достигло 105 792 человек. Затем по количеству случаев со смертельным исходом следует Испания, Франция и Великобритания. Отмечается, что несмотря на большое количество заражённых в Германии — 61 913 человек, количество жертв коронавирусной инфекции в стране зафиксировано мало — 583 человека.

На территории материкового Китая за прошедшие сутки коронавирусом заразились 36 человек, при этом 35 прибыли из-за рубежа. Однако один из инфицированных заразился вирусом, не покидая страны, сообщает Госкомздрав КНР.

Уточняется, что в Китае зарегистрировано семь новых смертей от коронавирусной инфекции. Шесть из них жители эпицентра вспышки эпидемии — провинции Хубэй, а ещё одна жертва проживала в Шанхае. С декабря 2019 года в КНР зафиксировано 3313 смертельных случаев от COVIS-19, а количество инфицированных достигло 81 554 человек. Большинство случаев зарегистрировано в провинции Хубэй — более 67 тысяч заражённых и 3192 случая с летальным исходом.

Как писал NEWS.ru ранее, представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила о том, что благодаря вовремя принятым мерам в России удалось затормозить начало эпидемии коронавирусной инфекции. Она добавила, что эффективность карантина в стране будет зависеть от личной ответственности каждого россиянина.