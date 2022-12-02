Коронавирус обвалил производство iPhone 14 Bloomberg: производство iPhone 14 сократится на 16 млн единиц из-за COVID-19

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Производство смартфонов iPhone 14 в 2022 году упадет на 20 процентов, пишет Bloomberg. Вместо запланированных 92 млн единиц Apple выпустит 76 млн.

По данным агентства, падение связано с проблемами на производстве подрядчика Apple Foxconn в Чжэнчжоу. Во время пандемии местные власти закрыли фабрику на карантин, что привело к волнениям среди рабочих. Это нарушило цепочки поставок iPhone 14 по всему миру. В США при заказе через официальный сайт Apple доставить новый смартфон обещают не раньше января 2023 года. Аналогичные проблемы наблюдаются и в большинстве других стран, отмечает Bloomberg.

Также на падение производства повлиял слабый спрос на бюджетные модели.

Сложившаяся ситуация может обернуться для Apple большими проблемами, утверждают в агентстве. Еще недавно премиальные модели компенсировали падение спроса на более дешевые, но iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max производят как раз на фабрике Foxconn в Чжэнчжоу.

Аналитики считают, что единственный выход для Apple — это попросить других подрядчиков сменить приоритеты и начать выпускать Pro-модели, спрос на которые, по прогнозам, будет особенно высоким в праздничный новогодний сезон.

Ранее Apple продемонстрировала iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами. В список новшеств смартфона линейки iPhone 14 Pro вошла функция Always-On Display, позволяющая гаджету отображать ограниченную информацию, в то время как телефон находится в спящем режиме.