Карла III обвинили в отсутствии сострадания к принцу Гарри Daily Express: Британия ждет от Карла III публичного примирения с сыном

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Gринц Гарри

Король Великобритании Карл III не проявляет достаточного сострадания к сыну принцу Гарри, пишет Daily Express со ссылкой на королевского историка доктора Тессу Данлоп. По словам эксперта, многим британцам хотелось бы увидеть, как монарх протягивает руку помощи наследнику. Издание сообщает, что Карлу III следует совершить публичный акт примирения после череды скандалов в королевском семействе.

В январе герцог Сассекский опубликовал откровенные мемуары «Spare» («Запасной»), в которых он откровенно рассказал о своей жизни, включая инцидент с нападением со стороны старшего брата. Но во дворце никак не прокомментировали книгу, по-видимому, придерживаясь главного девиза королевской семьи «никогда не жалуйся, никогда не объясняй», — пишет издание.

Данлоп отметила, что в своих мемуарах Гарри не унижает отца, а напротив, изображает его сочувствующим, хоть и невнимательным к близким людям человеком.

Описывая момент, когда ему сообщили о смерти матери, Гарри вспомнил, как отец, обычно не проявляющий эмоций, положил ему руку на колени и сказал, что все будет хорошо. Я чувствую, что на самом деле Карл добрый человек, и мне бы хотелось, чтобы он продемонстрировал это качество публично, — приводит издание слова эксперта.

Ранее стало известно, что Карл III решил сдать в аренду загородный дом в Брекон-Биконс стоимостью 1,2 млн фунтов. Семейная дача досталась монарху от покойной матери. Живописный коттедж с деревенскими интерьерами оборудован бальным залом, тремя спальнями и обеденным столом на 16 человек. В саду королевского особняка разбиты грядки с петрушкой и лавандой. Аренда уютного дома, расположенного в Национальном парке в Уэльсе, обойдется в 2400 фунтов в неделю (около 285 тысяч рублей).

Карл III останавливался в коттедже на пару недель в 2021 году после похорон отца, принца Филиппа, чтобы оплакивать его кончину в одиночестве. С тех пор монарх приезжал в этот дом каждое лето с супругой Камиллой.