https://static.news.ru/photo/85bb50f8-d771-11e9-9037-fa163e074e61_660.jpg Фото: en.wikipedia.org/By Bill Mesta/This Image was released by the United States/Navy with the ID

Корабль ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) в третий раз за год зашёл в акваторию Чёрного моря. Это экспедиционный транспорт, вспомогательное судно, которое занимается грузоперевозками для всех видов ВС США.

О пребывании корабля в Чёрном море сообщает ресурс Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через Босфор.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ — Yörük Işık (@YorukIsik) 14 сентября 2019 г.

Суда данного типа является многоцелевыми, нестроевыми, они могут, в частности, перебрасывать танки M1 Abrams. Лётная палуба USNS Yuma позволяет транспортировать CH-53E Super Stallion. Судно вооружено четырьмя крупнокалиберными пулемётами М2. Экипаж корабля состоит из гражданских служащих.

Ранее News.ru сообщал, что экипаж новейшего малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провёл учения по противовоздушной обороне в акватории Чёрного моря. В ходе манёвров МРК успешно обнаружил и уничтожил авиацию условного противника.