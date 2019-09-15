Суда данного типа является многоцелевыми, нестроевыми, они могут, в частности, перебрасывать танки M1 Abrams. Лётная палуба USNS Yuma позволяет транспортировать CH-53E Super Stallion. Судно вооружено четырьмя крупнокалиберными пулемётами М2. Экипаж корабля состоит из гражданских служащих.
Ранее News.ru сообщал, что экипаж новейшего малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провёл учения по противовоздушной обороне в акватории Чёрного моря. В ходе манёвров МРК успешно обнаружил и уничтожил авиацию условного противника.