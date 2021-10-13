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Корабль ВМФ Украины потерпел бедствие в Чёрном море

21:53, 13 октября 2021
Корабль ВМФ Украины потерпел бедствие в Чёрном море Фото: mil.in.ua
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Ухудшение погодных условий стало причиной повреждений, полученных в акватории Чёрного моря кораблём Военно-морских сил Украины. В настоящее время проводятся спасательные мероприятия. Об этом сообщает ВМС ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.

В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждение судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть, — говорится в сообщении.

Военные сообщают, что для проведения спасательных работ был развёрнут пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с Государственной пограничной службой страны, ГСЧС, рядом министерств и ведомств. В спасательной операции участвуют восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных судна.

Известно, что ситуацию на корабле удалось стабилизировать. Угрозы жизни экипажа и потери судна нет.

Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации, — сообщили в ВМС ВСУ.

Тип корабля, потерпевшего аварию, не уточняется.

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