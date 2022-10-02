Корабль и вертолет ВМС Франции сопроводили подлодку РФ в Бискайском заливе

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Военнл-морские силы (ВМС) Франции сопроводили российскую дизель-электрическую подводную лодку «Новороссийск» и буксир «Сергей Балк», вошедшие в Бискайский залин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на морскую префектуру региона Атлантика. Подробнее об обстоятельствах произошедшего в ведомстве не рассказали.

29 сентября многоцелевой фрегат (FREMM) ВМС Франции Normandie и его вертолет Caiman в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами сопроводили российскую субмарину «Новороссийск» и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе, — говорится в сообщении.

Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» была спущена на воду 28 ноября 2013 года и передана ВМФ РФ 22 августа 2014 года. Ее предназначением является уничтожение надводных кораблей и судов, подводных лодок, а также патрулирование. разведка и охрана коммуникаций в ближней морской зоне.

Ранее сообщалось, что военные силы НАТО заставили всплыть атомную подводную лодку Военно-морского флота России у берегов Норвегии. По данным СМИ, противолодочный военный самолет P-8 Poseidon Королевских Военно-воздушных сил Великобритании обнаружил российскую атомную подлодку проекта 941 «Акула».

CNN предположила, что холодная война между Россией и Соединенными Штатами может начаться из-за применения Москвой подлодки «Белгород», которая станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон» и предназначена для шпионажа и преследования подлодок военно-морских сил США. В следующем десятилетии это может спровоцировать возвращение к опыту холодной войны под водой, когда российские и американские подводные лодки охотились друг на друга.