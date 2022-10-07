Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту пристыковался к МКС

Фото: Joel Kowsky/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запуск Crew Dragon 5 октября

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Касание корабля со станцией состоялось в 00:01 мск, трансляцию стыковки ведет NASA.

Контакт подтвержден, — произнесла ведущая трансляции.

Теперь космический корабль должен закрепиться у стыковочного узла МКС.

Экипаж Crew-5 должен оставаться на орбите до марта 2023 года. Кроме россиянки в него входят американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.

На МКС в настоящее время работают россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также еще пять иностранцев. Таким образом, на станции в течение нескольких дней будут находиться 11 землян.

Ранее космический корабль Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в США, чтобы доставить на МКС новый экипаж. Японский астронавт Коити Ваката является единственным в составе Crew-5, кто имеет опыт космических полетов, для остальных этот полет стал первым.