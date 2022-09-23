Молдавское консульство в Москве продлило часы работы для оформления документов для желающих уехать из России граждан. Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики.
В связи со значительным увеличением количества заявлений о выдаче проездных документов — свидетельств на возвращение («белый паспорт») в консульском отделе Посольства Республики Молдова в Российской Федерации, МИДЕИ продлило часы работы в выходные дни, — говорится в сообщении молдавского ведомства.
По данным о количестве обращений информации пока нет. Накануне молдавским журналистам сообщили, что в эти дни снижается поток въезжающих из Молдавии в Россию.
Информация о частичной мобилизации, объявленной российским президентом Владимиром Путиным утром 21 сентября, всколыхнула все российское общество. Уже в первые минуты после выступления президента россияне начали скупать билеты в соседние страны, куда есть прямые авиарейсы. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.