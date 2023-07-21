Консульство КНР в Одессе получило серьезные повреждения из-за взрыва МИД Китая сообщил о разрушении консульства в Одессе из-за взрыва

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

Генеральное консульство Китая в Одессе получило сильные повреждения после взрыва в городе 20 июля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КНР. По информации ведомства, в здании были выбиты стены и окна. В результате взрыва никто не пострадал, сотрудники были своевременно эвакуированы. Власти Китая пристально следят за происходящим.

Возле генконсульства Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной отряхнулись части поверхности стен и оконных стекол. Сотрудники консульства давно покинули помещение, никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан на Украине, — говорится в сообщении МИД Китая.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы РФ наносят удары возмездия в районе Одессы и области. По данным ведомства, атаки производятся с помощью высокоточного оружия морского и воздушного базирования.

В ночь на 21 июля Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о новых взрывах в Одессе. В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Сирены начали звучать с 03:21 по московскому времени. Местные власти ситуацию не комментировали.