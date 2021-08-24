Конгрессмены США посетили аэропорт Кабула

Члены палаты представителей США Сет Мултон и Питер Мейер посетили аэропорт Кабула, из которого пытаются эвакуироваться в третьи страны тысячи людей. Об этом сообщает Associated Press.

Демократ Мултон, прежде служивший в морской пехоте США, и республиканец Майер, не поставили в известность власти страны о своём визите. Он оказался неожиданностью и для Пентагона, и для Госдепа.

В международном аэропорту Афганистана 24 августа конгрессменам пришлось выделять охрану из числа американских военных. Собеседники агентства в американской администрации назвали поездку конгрессменов «плохой идеей», поскольку военных отвлекли от их главной задачи — помощи в эвакуации людям, спасающихся от талибов.

Ранее стало известно, что темпы проводимой американскими войсками эвакуации из Афганистана позволяют рассчитывать на её завершение к 31 августа. Об этом заявил президент США Джо Байден. Хозяин Белого дома отметил, что уложиться в названные сроки возможно, если продолжится сотрудничество с талибами.