Роскосмос продолжает искрить амбициозными, но не реализуемыми идеями — как при прежнем, так и нынешнем руководстве. Однако в случае продления миссии МКС до 2030 года на подготовку проекта национальной станции — возможной окололунной базы — потребуется минимум семь лет. Вместо того чтобы уже сейчас определиться с дальнейшей судьбой отечественной пилотируемой космонавтики, ведомство генерирует размытые программы освоения Луны и допускает возможность кооперации с Китаем. Ставка на взаимодействие с другими странами в условиях дефицита финансирования и очевидного кризиса ракетно-космической отрасли кажется оправданной, но с одним исключением — Пекин с его амбициями никак не годится на роль партнёра.

О том, что Россия и Китай могут вместе осваивать лунную поверхность, в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, существует вероятность, что обе страны будут совместно осуществлять строительство научной базы на естественном спутнике Земли.

Дмитрий Рогозин Сергей Булкин/NEWS.ru

С одной стороны, такое заявление кажется обоснованным — в условиях финансовых трудностей и проблем с кадровым резервом для российского космоса жизненно важно наладить сотрудничество с развивающейся КНР, тем более что разговоры о привлечении БРИКС в эту сферу идут давно. С другой — сомнительно, что Китай реально готов сотрудничать с РФ на равноправной основе, то есть при таком сценарии, в котором будет развиваться не только китайская отрасль, но и российская.

В 2017 году тогдашний глава госкорпорации Игорь Комаров отмечал, что Россия получила от Китая приглашение участвовать в проекте Китайской космической станции (ККС) после окончания миссии МКС, но «Москва пока не приняла решения». При всей внешней притягательности такого предложения и технологической осуществимости (стыковочный узел китайской станции по «странной» случайности совпадает с российским сегментом, что упрощает стыковку отечественных кораблей) есть основания полагать, что если китайское предложение и было, то сделано оно из вежливости.

Китайцы строят свою орбитальную станцию ККС похожей на советскую «Салют-7» с несколькими модулями, а свои спутники запускают на орбиту с наклонением 40 градусов (орбита МКС имеет наклонение 51,6 градуса) из-за географического расположения своих космодромов. Поэтому, во-первых, при постоянном запуске российских аппаратов на ККС потери в полезной нагрузке будут существенными. Во-вторых, Россия будет участвовать в строительстве станции, уже реализованной более чем 40 лет назад. В то же время наиболее разумнее эксплуатировать «отпочковавшийся» российский сегмент МКС в качестве некоей околунной базы для дозаправки существующих ракет и даже увеличения полезной нагрузки. Как отмечал в комментарии NEWS.ru научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, если всё будет функционировать на старой базе, тогда и не потребуются дорогостоящие сверхтяжёлые ракеты, создание которых постоянно анонсируется на высшем политическом уровне.

Однако пока Кремль с завидным постоянством продолжает громко рапортовать о необходимости создания сверхтяжёлых ракет для освоения Луны, а Роскосмос даже собрался создавать отдельный Центр управления полётами (ЦУП) для российской лунной программы — при «недогруженных» действующих с 1960 года ЦУП в Королёве и Центре космической связи в Медвежьих Озёрах. Впрочем, реальные космические планы в деле освоения лунной поверхности гораздо скромнее.

Отечественная лунная программа предполагает отправку в 2021–2025 годах к естественному спутнику Земли четырёх автоматических станций. В списке задач аппаратов — проведение исследований лунной поверхности с орбиты, доставка на Землю проб грунта, отработка технологии по созданию постоянной лунной станции. Однако если запуск автоматов вполне реализуем и стоит недорого, то создание анонсированной лунной станции — заранее нереализуемый проект, хотя освоение Луны — это действительно первая задача всех мировых игроков после завершения миссии МКС. Но даже у США с их бюджетом не хватает средств на реализацию конечной цели лунной программы — постройки постоянной лунной базы, которая должна быть посещаемой и опираться на использование не наземных, а уже лунных ресурсов в космосе. Сейчас США в качестве основной задачи выбрали создание окололунной станции Deep Space Gateway (по программе NASA Lunar Orbital Platform-Gateway) в качестве промежуточного варианта, однако пока это замкнутый круг — необходимость в ней как в транзитном пункте может появиться только после создания базы на Луне.

Jiang Hongjing/Xinhua/Global Look Press

В Китае также существует лунная программа под общим названием «Чанъэ». В 2007–2012 годах КНР запускала автоматические аппараты на окололунную орбиту, в 2013-м китайский аппарат произвёл первую с 1976 года мягкую посадку на поверхность естественного спутника. В настоящее время китайцы работают над доставкой на Землю образцов лунного грунта. Как отмечал Иван Моисеев, китайская лунная программа взвешена и плавно развивается: «Пекин повторяет то, что США и СССР делали в период „Большой космической гонки“, но в меньших масштабах». По его оценкам, китайцы должны высадиться на Луну в 2040-х годах, но перспектив сотрудничества между КНР и РФ, а тем более кооперации в освоении естественного спутника Земли, нет: в 1990-е годы Россия продала Китаю множество технологий по пилотируемым программам, и сейчас Пекин стремится осваивать космос самостоятельно.