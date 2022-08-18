Командир запорожского отряда Новиков: Киев занижает потери ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Командир отряда «Троя» запорожского ополчения Владимир Новиков заявил, что Киев значительно занижает свои потери в спецоперации России. По его словам, среди украинских военных уже числятся около 200 тысяч погибших. Он добавил, что ещё 300 тысяч человек получили ранения, которые не позволят им вернуться в строй, пишет РИА Новости.

Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч «двухсотых» и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй, — рассказал Новиков.

Он указал, что использует различные источники информации, но не стал их называть.

Ранее стало известно, что в опубликованном обзоре недостоверных публикаций МИД России сообщается, что СМИ Канады отрицают факты преступлений Киева. Российские дипломаты отмечают, что канадцы пытаются извратить выводы доклада правозащитной организации Amnesty International о нарушениях украинскими военными законов ведения войны.

Некоторые издания объясняют использование ВСУ детских садов и больниц для прикрытия тем, что украинские военные якобы таким образом защищаются. В МИД РФ также назвали манипуляцией общественным мнением замалчивание использования запрещённых противопехотных мин против жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ.