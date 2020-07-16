Колумбийские бандиты начали убивать нарушителей карантина

https://static.news.ru/photo/cf05918e-c766-11ea-85e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Barros Salamanca/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Колумбии на фоне роста числа заражённых коронавирусной инфекцией члены вооружённых группировок начали убивать нарушителей карантина.

По меньшей мере в 11 из 32 штатов южноамериканской страны за соблюдением жителями ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, начали следить местные вооружённые группировки. Часто они вводят на контролируемых территориях более жёсткие запреты, чем те, что приняты правительством, передаёт Daily Mail.

Издание уточняет, что в некоторых регионах банды установили комендантский час с 17:00. В некоторых местах всем местным жителям, кроме тех, кто работает в продуктовых магазинах и аптеках, запрещают покидать дома. А в некоторых случаях запрет действует даже на посещение больниц. Кроме того, члены картелей ограничивают передвижение людей, перекрывая дороги между населёнными пунктами. Тех, у кого подозревают COVID-19, наоборот, заставляют покинуть регион.

О правилах местным жителям сообщают с помощью листовок или сообщений в мессенджере WhatsApp. При этом нарушителям угрожают расправой. Только за последние месяцы бандиты убили как минимум девять человек, отказавшихся соблюдать ограничения. Так, на юго-западе Колумбии трое расстались с жизнью за то, что вышли на прогулку в парк. Известно также об убийстве двух мигрантов из Венесуэлы, которые распивали алкоголь в мастерской по ремонту смартфонов.

По словам руководителя организации Human Rights Watch по Центральной и Латинской Америке Хосе Мигеля Виванчо, действия вооружённых группировок объясняются желанием усилить и легитимизировать свою власть в стране на фоне пандемии. Также, полагает эксперт, многие члены банд действительно боятся вспышки коронавирусной инфекции в своих регионах, так как больницы во многих населённых пунктах не имеют возможности помочь тяжелобольным — не везде есть аппараты ИВЛ.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Колумбии погибли 23 заключённых из-за протестов на фоне коронавируса. Протесты прошли в тюрьме Ла Модело в Боготе. В результате происшествия пострадали 83 заключённых, а 23 скончались. Помимо этого, были ранены семь сотрудников тюрьмы.

По последним данным, в Колумбии зафиксировано более 165 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом 5814 инфицированных COVID-19 скончались.