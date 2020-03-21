В тюрьме Ла Модело в Боготе прошли протесты. Причиной стала обеспокоенность заключённых вспышкой коронавируса.
В результате происшествия пострадали 83 заключённых, а 23 скончались. Помимо этого, были ранены семь сотрудников тюрьмы.
Побега не произошло, всё под контролем. Причиной не были проблемы с санитарной обстановкой, — заявила министр юстиции Маргарита Кабельо.
Отмечается, что среди заключённых не было людей, заражённых коронавирусом.
Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта 2020 года. Ведомство опубликовало документ, подтверждающий данную информацию. Об этом писал NEWS.ru.
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