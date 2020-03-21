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План введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город готовят в МВД. Об этом распорядился руководитель столичного главка Олег Баранов.

Отмечается, что план должен быть разработан до конца марта. Для того чтобы рассчитать необходимые силы и технические средства, ГУВД обязано проработать все мероприятия. МВД разработает план действий на случай ограничения...