Рекордное число российских граждан посетили турецкий курорт Анталья в 2019 году. В результате провинция приняла самое большое число туристов за свою историю.
Всего в 2019 году в Анталью съездили 15,64 млн иностранных граждан,
Как ранее писал NEWS.ru, почти 40% российских туристов чередуют самостоятельные путешествия с пляжным отдыхом в отелях по системе «всё включено». Ещё 20% проводят отпуск только в гостиницах с all inclusive.
В исследовании приняли участие 72 тысячи человек. Туристы, предпочитающие оба вида поездок, рассказали, что выбор зависит от направления и бюджета. Например, некоторые покупают путёвку на Кубу и Ямайку — для них это дешевле, чем организовать отпуск своими силами. Другие предпочитают лететь на Мальдивы и в Объединённые Арабские Эмираты.
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