https://static.news.ru/photo/7e85e186-2f1e-11ea-a6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рекордное число российских граждан посетили турецкий курорт Анталья в 2019 году. В результате провинция приняла самое большое число туристов за свою историю.

Всего в 2019 году в Анталью съездили 15,64 млн иностранных граждан, передаёт АТОР. Это на 14,7% выше показателя 2018 года. Большинство этих людей — россияне (примерно 5,6 млн человек). 38% путешественников региона прибыли из РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, почти 40% российских туристов чередуют самостоятельные путешествия с пляжным отдыхом в отелях по системе «всё включено». Ещё 20% проводят отпуск только в гостиницах с all inclusive.

В исследовании приняли участие 72 тысячи человек. Туристы, предпочитающие оба вида поездок, рассказали, что выбор зависит от направления и бюджета. Например, некоторые покупают путёвку на Кубу и Ямайку — для них это дешевле, чем организовать отпуск своими силами. Другие предпочитают лететь на Мальдивы и в Объединённые Арабские Эмираты.