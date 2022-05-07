Кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне за $110 тысяч

Фото Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кофту президента Украины Владимира Зеленского, в которой он постоянно появлялся на публике с момента спецоперации на Украине, продали с аукциона в Лондоне за £90 тыс. ($110 тыс.). Одежду украинского лидера продали во время благотворительных торгов аукционного дома Sotheby's, сообщает The Daily Telegraph.

Перед началом торгов к участникам аукциона обратился британский премьер Борис Джонсон, призвавший активнее делать ставки. Начальная цена кофты составляла $61 тыс. Также на аукцион были выставлены керамический петух, подаренный Джонсону во время его прогулки по Киеву с Зеленским, и экскурсия по Киеву с мэром Виталием Кличко.

Вырученные средства пойдут на оказание гуманитарной помощи Украине. Общая суммы выручки не называется.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о выделении нового пакета дополнительной военной помощи Украине. Сумма выделенных на него средств не уточняется, но по данным агентства Reuters, она составляет $150 млн.