Reuters: Байден выделит Украине $150 млн военной помощи

Фото Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Президент США Джо Байден сообщил о выделении нового пакета дополнительной военной помощи Украине. Сумма выделенных на него средств не уточняется, но по данным агентства Reuters, она составляет $150 млн.

Как сообщил американский президент. новый пакет военной помощи Киеву представляет артиллерийские боеприпасы и радары.

Я объявляю об очередном пакете помощи на цели обеспечения безопасности, в рамках которого Украине будут предоставлены артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование, — цитирует агентство заявление Байдена.

Хозяин Белого дома напомнил, что выделенные Когрессом США деньги на оказание военной помощи Украине почти исчерпаны. Он призвал законодателей одобрить запрос администрации на выделение ещё $33 млрд долларов помощи киевским властям.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 9 мая подпишет принятый обеими палатами конгресса законопроект о поставках вооружений Киеву по ленд-лизу. Это делается для того, чтобы упростить оказание военной помощи Украине, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.