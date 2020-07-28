Зарубежные эксперты не перестают обсуждать испытания баллистических ракет в Северной Корее. Как ранее отметила в своём докладе исследовательская служба Конгресса США, тесты свидетельствуют о том, что Пхеньян не просто готовит наступательное оружие, но разрабатывает средства прорыва противоракетной обороны потенциального противника. Российские эксперты, в свою очередь, сходятся во мнении, что у КНДР есть возможности и зарубежная поддержка для развития данных технологий.

В отчёте исследовательской службы Конгресса США (CRS) Мэри Бет Никитин — специалист по вопросам нераспространения ядерного оружия — отмечает , что ракетные испытания, проведённые в КНДР в недавнее время, продемонстрировали «растущий успех» в развитии вооружения страны и «предполагают модель, направленную на укрепление ядерных сил».

Последние достижения в северокорейской программе испытаний баллистических ракет направлены на развитие потенциала для преодоления ПРО (противоракетной обороны), развёрнутой в регионе, таких как Patriot, Aegis BMD и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), — сообщается в докладе.

Автор отчёта подчёркивает: прогресс Пхеньяна в сфере преодоления средств ПРО потенциальных противников (а ими Пхеньян считает почти все региональные державы, кроме Китая) представляет серьёзный вызов для США, так как несёт прямую угрозу союзникам Вашингтона, использующим американские системы обороны. Так, в частности, в Южной Корее комплексы театра военных действий THAAD были размещены ещё в 2017 году, что вызвало массовые протесты среди населения. Многие жители республики посчитали, что развёртывание американских средств ПРО лишь усилит милитаристские настроения северных соседей.

U.S. Navy/Global Look Press

Как отметил в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, КНДР действительно давно создаёт средства преодоления таких систем, как THAAD, но пока они весьма простые. При этом у Пхеньяна есть возможности получить поддержку из-за рубежа — от более опытных «партнёров».

Помощь КНДР в этом плане может быть оказана, например, со стороны Китая, Пакистана, Ирана: эти страны уже достаточно далеко продвинулись в данной сфере. Но, конечно, речь идёт в основном о КНР — Пекин располагает достаточно продвинутыми средствами преодоления ПРО, направленными, прежде всего, против США. Алексей Арбатов руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, отмечает, что программа КНДР по созданию средств преодоления систем ПРО даёт вполне ощутимые результаты. На неё тратится значительная часть финансовых ресурсов страны, и прогресс за прошедшие годы очевиден.

Новые ракетные системы КНДР, испытанные и принятые на вооружение в последние несколько лет, демонстрируют, что Пхеньяну удалось сделать реальный прорыв сразу по нескольким направлениям. В направлении преодоления систем ПРО они работают как в качественном, так и в количественном измерении. То есть, с одной стороны, они разработали сверхкрупные реактивные системы залпового огня (РСЗО) с управляемыми реактивными снарядами калибром порядка 600-мм. Де-факто это недорогие оперативно-тактические ракеты, предназначенные для залпового пуска, чтобы перегружать возможности средств ПРО противника. С другой стороны, в КНДР создали примерный аналог нашего «Искандера», то есть ракетный комплекс с квазибаллистической ракетой, которая маневрирует во время полёта, затрудняя её обнаружение и поражение средствами ПРО. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

Как напоминает аналитик, во время проводимых КНДР испытаний ракетного комплекса даже были случаи, когда южнокорейские средства отслеживания не могли обнаружить северокорейскую ракету после того, как она начинала совершать манёвры, имитируя уход от систем перехвата. В случае с межконтинентальными баллистическими ракетами, как известно, КНДР с конца 2017 года воздерживается от новых испытаний, поэтому новой информации нет — известно пока только о средствах преодоления ПРО в Южной Корее.

Помимо этого, КНДР создала баллистические ракеты средней дальности для запуска с подводных лодок, что тоже затрудняет работу ПРО Южной Кореи и Японии, так как пуски могут быть осуществлены из разных частей акватории Японского и Жёлтого морей, подчёркивает эксперт. В качестве носителя таких баллистических ракет используется модифицированный вариант одной из северокорейских дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ).