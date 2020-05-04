Генсек ООН: память о Победе сохранит ключевые принципы ООН

https://static.news.ru/photo/26cae618-8de1-11ea-a8c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Память о победе над нацизмом должна способствовать общей приверженности принципам равноправия и уважения интересов всех стран. Такую позицию высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его мнению, такие ценности являются объединяющими для людей.

Это достижение всеобщего мира, уважение интересов всех граждан и всех государств, всеобщее равенство и уважение прав каждого человека на Земле, — заявил Гутерриш в интервью ТАСС.

ООН была создана для поддержания мира и безопасности, развития сотрудничества между странами на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 года. Сейчас её членами являются 193 государства.

Как писал NEWS.ru, Гутерриш также сказал, что рассчитывает на поддержку странами — участницами ООН декларации к 75-летию победы во Второй мировой войне.