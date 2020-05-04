Гуттериш ожидает поддержки декларации к юбилею Победы всеми странами ООН

https://static.news.ru/photo/aabf46ae-8ddb-11ea-8acc-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Глава ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на то, что все страны, входящие во всемирную организацию, поддержат декларацию к 75-летию победы во Второй мировой войне.

Мы надеемся, что государства-члены одобрят декларацию, в которой будет выражен взгляд ООН на победу над нацизмом, — сказал генсек в интервью ТАСС.

Он также напомнил, что ООН тоже отмечает 75-летие. Гутерриш подчеркнул, что организация обязана своим появлением Победе.

О подготовке проекта резолюции в Генассамблее ООН некоторое время назад рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Соавторами документа выступили страны СНГ, КНР и ряд других государств. Предполагается, что заседание Генассамблеи по поводу принятия декларации состоится после нормализации эпидемиологической ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники постпредства РФ при отделении ООН в Женеве вместе с членами своих семей организовали в соцсетях поэтическую акцию к 75-летию Победы. Они читают стихи, посвящённые Великой Отечественной войне, и размещают видеоролики под хештегом #ВсёЖивоеСпасшим.