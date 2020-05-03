Дипломаты РФ организовали в соцсетях поэтическую акцию к Дню Победы

https://static.news.ru/photo/352e3300-8d4a-11ea-b583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Сотрудники постоянного представительства РФ при отделении ООН в Женеве вместе с членами своих семей организовали поэтическую акцию в Twitter и Facebook к 75-летию Победы. Они читают стихи, посвящённые Великой Отечественной войне, и размещают видеоролики под хештегом #ВсёЖивоеСпасшим.

Так, глава российской дипмиссии Геннадий Гатилов прочёл стихотворение Эдуарда Асадова «То ли с укором, то ли с сожаленьем...». Другие участники акции выбрали произведения Юлии Друниной, Андрея Дементьева, Эдуарда Асадова, Алексея Суркова и других поэтов.

Мы проводим эту акцию, чтобы вместе отдать дань благодарной памяти подвигу советских солдат и героизму тружеников тыла, — сообщила ТАСС пресс-секретарь постпредства Дарья Рудакова.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин положительно отнёсся к акции волонтёров, которые приглашают россиян 9 мая выйти на балконы и спеть песню «День Победы». Глава государства обещал подумать, каким образом он сможет принять участие в этой акции. С инициативой выступили добровольцы движения «Волонтёры Победы». Они предложили россиянам выйти к своим окнам и на балконы 9 мая в 19:00, чтобы спеть всей страной «День Победы».