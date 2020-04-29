Путин поддержал идею волонтёров спеть «День Победы» на балконах 9 мая

https://static.news.ru/photo/2880d6e4-8ade-11ea-ac57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин положительно отнёсся к акции волонтёров, которые приглашают россиян 9 мая выйти на балконы и спеть песню «День Победы».

Глава государства обещал подумать, каким образом он сможет принять участие в этой акции.

Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать форму своего участия. Даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами, — заявил президент России.

С инициативой выступили добровольцы движения «Волонтёры Победы». Они предложили россиянам выйти к своим окнам и на балконы 9 мая в 19:00, чтобы спеть всей страной «День Победы».

Песня «День Победы» была написана в 1975 году. Автором музыки был Давид Тухманов, слова написал Владимир Харитонов. Наиболее часто её исполняли певцы Лев Лещенко и Иосиф Кобзон.

NEWS.ru писал, что предположительной датой проведения парада Победы может стать 3 сентября. Такое мнение высказал диктор официальных государственных мероприятий и парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев.