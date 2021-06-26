Ключевой свидетель признался, что оговорил Ассанжа

Главный свидетель по делу Министерства юстиции США против Джулиана Ассанжа признал, что сфабриковал ключевые обвинения против основателя WikiLeaks. Как пишет издание Stundin, именно на показаниях свидетеля Сигурдура Тордарсона (Sigurdur Thordarson) и строились основные обвинения против Ассанжа.

Исландца завербовали власти США, чтобы привлечь к делу основателя Wikileaks в качестве ключевого свидетеля. Он сам настаивал, что лично знаком с Ассанжем и дружит с ним. По факту он в 2010 году просто стал волонтёром компании для сбора денег, но после того, как выяснилось , что он присвоил 50 тысяч долларов, его отстранили.

Обвинение в США настаивало на том, что Ассанж привлекал Тордарсона к взлому компьютеров и телефонов членов парламента и записи их разговоров. Но в беседе с изданием свидетель сообщил, что ему передали эти записи «третьи лица» и предлагали отправить их Ассанжу.

Сам же основатель WikiLeaks никогда не давал Тордарсону никаких инструкций и не просил его получить доступ к чужим компьютерам.

BREAKING: Lead witness in US case against Julian Assange admits to fabricating evidence against him in exchange for a deal with the FBI #Assange https://t.co/kZxsTi62q0 — WikiLeaks (@wikileaks) June 26, 2021

На материал о лжесвидетеле отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Он написал в своём Telegram, что США не прекратят преследование Ассанжа «из-за такой мелочи, как отказ ключевого свидетеля от своих показаний»

Ни за что США не прекратят дело против Ассанжа. Возьмите дело Флойда. Были свидетели, что Флойд был накачен фентанилом, была запись его собственных слов «I have taken too much drugs», была экспертиза судмедэксперта. И что? А ничего. Посадили на 22 года невиновного полицейского. Потому что этот приговор продиктовала политика. Так что, увы, но надежды, что США прекратят преследование Ассанжа, — наивные надежды, — написал Пушков.

Ранее американская сторона подала апелляцию на решение об отказе экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Защита журналиста попросила суд предоставить дополнительное время для ответа.