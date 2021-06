Ключевой свидетель признался, что оговорил Ассанжа

Исландца завербовали власти США, чтобы привлечь к делу основателя Wikileaks в качестве ключевого свидетеля. Он сам настаивал, что лично знаком с Ассанжем и дружит с ним. По факту он в 2010 году просто стал волонтёром компании для сбора денег, но после того, как выяснилось , что он присвоил 50 тысяч долларов, его отстранили.

Обвинение в США настаивало на том, что Ассанж привлекал Тордарсона к взлому компьютеров и телефонов членов парламента и записи их разговоров. Но в беседе с изданием свидетель сообщил, что ему передали эти записи «третьи лица» и предлагали отправить их Ассанжу.

Сам же основатель WikiLeaks никогда не давал Тордарсону никаких инструкций и не просил его получить доступ к чужим компьютерам.