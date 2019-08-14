https://static.news.ru/photo/0ad7eb82-bece-11e9-9501-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: council. gov.ru/Global Look Press

Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Москва дала повод для прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), может перечеркнуть позитив в двусторонних отношениях. Об этом заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ангела Меркель своими заявлениями о причинах распада ДРСМД вполне может перечеркнуть значительную часть позитива, который достигнут в российско-германских отношениях за время её нахождения на посту федерального канцлера, — а это почти 15 лет, — говорится в комментарии Клинцевича на его странице в Facebook .

Парламентарий отметил, что «порой» ему казалось, что у Меркель «есть шансы войти в историю своей восточной политикой, как это полвека назад сделал Вилли Брандт», но «по ряду причин не получилось».

В конечном итоге верх взяли интересы ложно понятой атлантической солидарности, которые в исторической перспективе абсолютно ничтожны. Тем более если сравнивать их с интересами объединённого человечества. Очень жаль, — резюмировал Клинцевич.

Как писал News.ru, ранее Ангела Меркель заявила, что Россия дала повод для разрыва ДРСМД. Она подчеркнула, что Москва доказуемо нарушила условия соглашения. После этого член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов сравнил канцлера ФРГ с сержантом, а депутат Адальби Шхагошев увидел в сказанном договорённость с Трампом.