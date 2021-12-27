Климат раздора: экологи и политики никогда не найдут общего языка

Стремительное изменение привычной картины климата на Земле принесло колоссальные убытки мировой экономике и неисчислимые беды миллионам людей во всём мире, которые невозможно измерить в деньгах. Это следует из опубликованного в понедельник сводного доклада «Во сколько обошёлся 2021 год» , подготовленного базирующейся в Лондоне организацией Christian Aid. Однако какие бы тревожные доклады не публиковали эксперты-климатологи, их выводы не пугают тех, от кого зависит спасение мира — политиков.

Lidia María Veles

В документе подробно рассматриваются последствия десяти самых разрушительных стихийных бедствий уходящего года, но подчёркивается, что общее количество вызванных необычными природными явлениями случаев намного больше.

По данным Christian Aid, только эти десять самых крупных природных катастроф нанесли мировой экономике урон в размере не менее $1,5 млрд каждая. В отчёт также включены пять природных катастроф, самых крупномасштабных не по финансовому ущербу, а по количеству человеческих жертв или не погибших, но как-то иначе пострадавших людей.

Такими событиями, в порядке возрастания ущерба, в докладе названы ураган в штате Техас, наводнения в Австралии, морозы во Франции, циклон «Таукте» в Индийском океане, циклон «Яас» в Индии, наводнения в Европе, Канаде, Южном Судане и Китае, тайфун «Инфа» в Китае и на Филиппинах, ураган «Ида» в США, обмеление реки Параны в Аргентине и озера Чад в одноимённой африканской стране, экстремальная жара на северо-западе США, засуха в Восточной Африке.

Львиную долю этого ущерба собрали ураган «Ида», прошедшийся по Соединённым Штатам в августе (ущерб оценён в $65 млрд, погибло 95 человек), и невиданные за всю историю июльские наводнения в Европе (ущерб в $43 млрд, погибло 240 человек).

Тем не менее большинство трагических последствий климатические катастрофы принесли развивающимся странам. Причём достоверно подсчитать ущерб, нанесённый этим странам, не представляется возможным из-за отсутствия данных или потому, что собственность в этих государствах часто не застрахована и исследователям не на что опираться при оценках.

Однако точно известно, что, к примеру, наводнения в Южном Судане лишили крова 800 тысяч человек; в Индии, Шри-Ланке и на Мальдивах циклон «Таукта» оставил без крыши над головой 200 тысяч человек.

Авторы доклада утверждают, что 2021 год стал самым убыточным за всю историю, когда экономический урон и человеческие жертвы оказались вызваны не войнами, а рукотворными изменениями климата на планете.

Помимо наводнений, серьёзную головную боль населению многих стран доставили прямо противоположные явления — засухи и экстремальная жара, ударившие в том числе по тем регионам, где ранее они никогда не наблюдались.

Доклад цитирует статистику страховой компании AON, по данным которой общемировой ущерб от стихийных бедствий в 2021 году превысил $100 млрд. Это четвёртый год из последних пяти, когда климатические изменения причиняют урон подобного масштаба.

Количество мощных тропических циклонов и средняя сила ветров в зоне их действия будут возрастать по мере того, как будут повышаться мировые температуры, — говорится в документе.

Доклад Christian Aid перекликается с состоящим из шести глав отчёта, который в августе опубликовала межправительственная рабочая группа по проблемам климатических изменений ( IPCC ).

US Coast Guard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тот документ предназначался в качестве памятки участникам прошедшей позднее, в ноябре, 26-й всемирной климатической конференции СОР26. Однако, как стало понятно по итогам этой встречи в Глазго, страны, являющиеся главными источниками загрязнения окружающей среды, выводы учёных в основном проигнорировали.

Хотя можно только приветствовать, что на конференции в Глазго были подняты вопросы возмещения ущерба, крайне разочаровало то, что не был учреждён никакой фонд для реальной помощи пострадавшим от климатических изменений людям, — подчеркнул один из экспертов Christian Aid Нушрат Чаудхари.

Какие бы тревожные доклады ни публиковали экологи, надежды на то, что к ним прислушаются на уровне правительств, практически нет, потому что лидеры стран руководствуются не эмоциями, а математическими расчётами, сказал NEWS.ru климатолог Владимир Семёнов.

Нежелание государств инвестировать в мероприятия по сокращению углеродной эмиссии объясняются сугубо рациональными калькуляциями. Дело в том, что повышение мировых температур является очень инерционным процессом. То есть даже если представить, что все страны мира вышли на углеродную нейтральность прямо сейчас, накопленный за предыдущие десятилетия эффект всё равно не остановит нагревания атмосферы ещё 30–50 лет. Владимир Семёнов заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосферы им. А. Обухова заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосферы им. А. Обухова

Это означает, что остановка, не говоря уже о развороте вспять, процесса глобального потепления сможет произойти не менее чем через поколение. Ни один политик в мире не может решать задачи, которые будут стоять перед его внуками, в то время как ему требуется иметь дело с проблемами сегодняшнего, в лучшем случае завтрашнего дня — но никак не с гипотетическими вызовами, отстоящими от сегодня на полвека.

Эксперты Christian Aid также призвали мировых лидеров бороться с углеродными выбросами не только на словах, а инвестировать реальные средства и усилия в борьбу с загрязнением окружающей среды.

Но, считает Семёнов, высчитывать материальный ущерб, наносимый природными катаклизмами, это вообще-то не самый удачный способ доказывать необходимость бороться с климатическими изменениями.

За сто лет, что ведётся такая статистика, ущерб, наносимый теми же ураганами, растёт с каждым годом. Но это связано не столько с тем, что увеличивается частота и сила ураганов, сколько с тем, что растёт стоимость инфраструктуры и собственности. То есть берётся неправильный эталон и, соответственно, делаются неправильные выводы, — объясняет Семёнов.

В октябре ЦРУ США опубликовало сценарий, из которого следует, что неостановимые изменения климата на планете приведут уже в ближайшие десятилетия, если не раньше, к совершенно новому геополитическому феномену — климатическим войнам, в которых государства будут бороться за исчезающие ресурсы, в первую очередь питьевую воду.