Кличко объявил комендантский час в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в столице Украины комендантского часа. Он будет действовать с 22:00 до 7:00 (с 23:00 до 8:00 мск). По словам градоначальника, это вынужденный, но необходимый шаг в нынешних условиях военного положения для безопасности жителей столицы, сообщил телеканал «Украина-24».

Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. Станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

На сегодняшний момент я хочу сказать, что введён комендантский час и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет, — заявил Кличко.

Мэр обратился с просьбой к кем жителям, кто выходит на улицу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Лучше всего как можно меньше выходить на улицу, отметил он.

Ранее сообщалось о том, что столичные власти оборудуют защитные сооружения на въезде в Киев, из-за чего движение транспорта может быть осложнено.

Украинское издание «Главред» сообщило , что комендантский час вводится в Николаеве.

Кличко ранее заявил, что готов пойти воевать против России. Градоначальник сказал, что в случае военной агрессии против Украины он как бывший солдат возьмёт в руки автомат. Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности захвата российскими войсками городов на востоке страны, Кличко отметил, что Россия не захватит Харьков.