Кладбище под Парижем разрисовали розовой свастикой

https://static.news.ru/photo/18486b0e-4f94-11eb-b5da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Злоумышленник разрисовал могилы на кладбище под Парижем розовой свастикой. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Помимо кладбища, рисунки появлялись на стенах церквей и мэрий коммун несколько дней подряд. Ранее нарисованная розовой краской свастика была обнаружена в коммуне Мелен на здании, где располагаются ясли. 28 декабря неизвестные осквернили более 60 могил на кладбище в Фонтенбло, также нарисовав розовой краской свастику. Позднее полиция задержала 41-летнего мужчину с баллонами такой же краски, сообщает ТАСС.

О мотивах злоумышленника ничего неизвестно, но полиция дала понять, что задержанного возможны некие «психологические проблемы», а версия о расизме и антисемитизме исключена.

Как писал NEWS.ru в офисном здании для германских законодателей рядом с парламентом Берлина нашли изображение свастики. После этого правоохранители начали расследование. Об этом сообщила пресс-служба Бундестага. Запрещённый в ФРГ символ был нацарапан на двери одного из лифтов.

Демонстрация нацистской символики в ФРГ запрещена. В качестве исключение сделано только для образовательных и художественных целей. По словам правоохранителей, автору рисунка может грозить до трёх лет тюрьмы.