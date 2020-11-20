Китайские СМИ назвали Кадырова вероятным преемником Путина

https://static.news.ru/photo/7269f652-2b2c-11eb-9171-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров является вероятным преемником Владимира Путина на посту главы РФ. Автор материала, имя которого не указано, на одном из новостных порталов КНР назвал Кадырова «новой политической звездой».

Кадыров является большим поклонником Владимиром Путина, чей стиль очень похож на манеру поведения лидера РФ на политическом поприще. В ряде ситуаций он был даже жёстче, чем Кремль. <...> Кадыров не изменил своего отношения к Путину с повышением статуса. Он уважает и защищает его, как и вначале. Однажды он заявил общественности, что будет идти вперёд и отступать вместе с Россией, и сопротивляться вместе с президентом, — говорится в статье на сайте Sohu.

Кроме того, в материале также упоминаются симпатии Кадырова к политике Москвы в отношении США, что РФ никогда не склоняла голову перед Белым домом и даже искала возможность дать Вашингтону отпор.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал на тему веротерпимости Российского государства. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что в РФ каждый человек чувствует себя равноправным гражданином великой страны, несмотря на национальную и религиозную принадлежность. По его словам, религиозные конфликты сейчас можно увидеть в любой точке мира и только в России «с этим вопросом полный порядок».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в некоторых частных клиниках выдавали фальшивые справки об отсутствии коронавируса. О выявленных фактах рассказал глава республики Рамзан Кадыров. На совещании правительства по ситуации в области здравоохранения он поручил провести проверку таких медучреждений, отметив, что их работа «поставлена под сомнение».