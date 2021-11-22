Китайцы выступили за раздел Литвы между Россией и Белоруссией

Читатели китайского издания «Хуаньцю шибао» жёстко отреагировали на опубликованный в нём материал по поводу возникших дипломатических противоречий между Пекином и Вильнюсом. Речь идёт о протесте Китая против открытия в столице Литвы офиса Тайваня, которое было расценено как подрыв суверенитета. В комментариях в ответ на эти действия со стороны бывшей советской республики китайские пользователи высказали идею поделить Литву на две части — одна должна отойти России, другая Белоруссии.

Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом, — поделился мнением Хэгуан Тунчэн.

Другой пользователь заметил, что речи ни о чём особо идти не может, так как Литва является «неотъемлемой частью» России.

Литва — это бывшая республика Советского Союза, и мы можем просто признать её субъектом Российской Федерации, которая является государством — правопреемником Советского Союза, — заявил читатель Ki3ZNs3l.

По представлениям пользователя под ником jiangjihua, Литва является настолько маленьким государством, что особого значения её существование для мира не имеет.

Эта муха всё ещё так сильно раздражает! Прихлопните уже её! — потребовал Ван Шуофань.

КНР считает Тайвань своей территорией, в связи с этим открытие его представительства в Литве было расценено официальным Пекином как «подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая и грубое вмешательство в его внутренние дела». Итогом стало снижение уровня дипотношений с Вильнюсом.

Ранее читатели британского интернет-портала Express отреагировали на статью о военной мощи Москвы и Лондона. По их версии, России для завоевания острова не потребуются особые военные технологии, «хватит и лодок с водными мотоциклами».