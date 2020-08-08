Китай предложил США согласовать контроль над отчётностью компаний КНР

https://static.news.ru/photo/75871bc2-d97d-11ea-a09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach, imago-images.de/Global Look Press

Власти Китая рассчитывают урегулировать в США вопрос ужесточения контроля за финансовой отчётностью компаний КНР, представленных на американской фондовой бирже.

Мы считаем, что устранение проблем, представляющих взаимный интерес, путём продвижения диалога - единственная возможность обеспечить выгоду обеих сторон, — говорится в заявлении Комитета по контролю над ценными бумагами КНР.

В документе также отмечается, что только путём мирного урегулирования удастся создать для развития глобального рынка капитала благоприятную атмосферу.

В заявлении говорится, что по требованию Вашингтона китайская сторона 4 августа направила в Комитет по надзору за отчётностью публичных компаний США новый вариант проекта о двустороннем взаимодействии в биржевой сфере.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Гонконга считает санкции США против 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга подлыми и бесстыдными. Кабмин выразил готовность поддержать Пекин в случае принятия контрмер.