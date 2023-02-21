Китай поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил на пресс-конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, которые приводит РИА Новости, Киев намерен изучить этот план и сделать выводы. Суть плана Кулеба не раскрыл.

У нас была встреча с высокопоставленным китайским дипломатом, <...> господином Ван И. Он поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждем получения текста <...> и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы, — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем как для Украины, так и для Китая.

Ван И ранее рассказал о планах Китая подготовить документ с изложением позиции Пекина по украинскому кризису. Дипломат подчеркнул, что в текст войдут предложения, которые сделал председатель ЦК КПК Си Цзиньпин. В документе, в частности, будет говориться о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет независимых республик, соблюдать цели и принципы Устава ООН.