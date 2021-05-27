Китай отреагировал на слова Байдена о «лабораторной утечке» коронавируса

https://static.news.ru/photo/f77b9e46-beb5-11eb-95f3-96000091f725_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Китайские дипломаты назвали клеветой сообщения из Вашингтона о «лабораторной утечке» коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на посольство Китая в американской столице.

Урок прошлого года всё ещё жив в нашей памяти. Пока пандемия всё ещё наносит огромный ущерб сегодняшнему миру и международное сообщество ожидает лучшей координации между странами, некоторые люди до сих пор обращаются к своей старой методичке, — говорится в заявлении.

Дипломаты считают, что сообщение об искусственном происхождении коронавируса было разыграно, чтобы привлечь к себе внимание. Пекин воспринимает это как кампанию по клевете и перекладыванию вины, а также как возрождение теории заговора о «лабораторной утечке». Отмечается, что политизация расследования усложнит установление причин появления COVID-19.

Посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на сообщение из США после слов главы Белого дома Джо Байдена, который не исключил лабораторное происхождение вируса. Ранее об ответственности Китая за пандемию неоднократно высказывался предыдущий американский лидер Дональд Трамп. Он также допускал, что коронавирус мог быть создан человеком.

26 мая президент США Джо Байден потребовал от разведывательного сообщества страны в течение 90 дней представить окончательную версию происхождения коронавируса. Политик напомнил, что после вступления в должность поручил подготовить самый свежий доклад по этой теме, но разведывательное сообщество не пришло к окончательному выводу.