Китай назвал легитимными обеспокоенности РФ по безопасности

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал обеспокоенности России в сфере безопасности резонными. Он отметил, что, учитывая пять волн расширения НАТО, предложения Москвы должны быть удовлетворены, сообщает РИА Новости.

Мы верим, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счёт подрыва безопасности других стран. На фоне пяти волн расширения НАТО резонным чаяниям России в сфере безопасности должно быть уделено внимание, и они должны быть соответствующим образом удовлетворены, — подчеркнул китайский постпред.

По его мнению, Украина не должна быть форпостом при конфронтации, её роль — стать мостом между Западом и Востоком.

Окончательное урегулирование украинского кризиса требует отказа от менталитета холодной войны, полного уважения к резонным обеспокоенностям всех стран в сфере безопасности, — уверен дипломат.

Ранее стало известно, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна, Пекин призывает все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, Китай выступает за формирование сбалансированного механизма европейской безопасности путём диалога и переговоров.