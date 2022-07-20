Киссинджер предостерёг Байдена от бесконечного противостояния с Китаем Bloomberg: Киссинджер предостерёг Байдена от бесконечного противостояния с Китаем

Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон

Постоянные конфронтации Вашингтона и Пекина не помогут Штатам предотвратить гегемонию КНР и нормализовать отношения. Такое мнение в интервью агентству Bloomberg высказал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Он считает, что американскому президенту Джо Байдену необходимо следить за тем, чтобы внутренняя политика не мешала «важности понимания устойчивости Китая».

На Байдена и предыдущие администрации слишком сильно повлияли внутриполитические аспекты взглядов на Китай <...>. Конечно, важно предотвратить гегемонию Китая или любой другой страны <...>. Это не то, чего можно добиться бесконечными конфронтациями, — сказал Киссинджер.

Ранее он отмечал, что всё более враждебные отношения между двумя странами могут привести к глобальной катастрофе, сравнимой с Первой мировой войной.

Также в ходе интервью Киссинджер заявил, что нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач. В частности он подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.