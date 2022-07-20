Киссинджер обвинил европейских лидеров в непонимании своих задач Киссинджер: нынешние европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач

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Нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач. Такое мнение высказал в интервью агентству Bloomberg экс-госсекретарь и помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер. В частности он подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В пример этим политикам он поставил, соответственно, генерала Шарля де Голля, возглавившего французское движение Сопротивления в годы Второй мировой войны, а затем ставшего основателем и первым президентом (1959 — 1969) Пятой республики, и первого федерального канцлера Германии (1949 — 1963) Конрада Аденауэра.

Киссинджер и ранее отмечал, что США и мир в целом в настоящее время нуждаются в более выдающихся политических лидерах, и выражал обеспокоенность, что такие лидеры «не появятся вовремя».

Также в начале июля текущего года Генри Киссинджер заявил, что у событий на Украине есть три возможных исхода. В каждом из них свою роль сыграет НАТО