Киссинджер назвал три варианта возможного завершения конфликта на Украине Экс-госсекретарь США Киссинджер: события на Украине могут иметь три исхода

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что у событий на Украине есть три возможных исхода. В каждом из них свою роль сыграет НАТО, отметил он в беседе с журналом The Spectator.

Если Россия остановится там, где она сейчас, то она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный регион, и кусок земли вдоль Черного моря. Если она остановится [на текущих позициях], то это будет победой [для России], <...>. И роль НАТО [в таком случае] не будет столь значимой, как прежде считалось, — подчеркнул политик.

Он назвал вторым вариантом попытку «выдавить» Россию с территорий, которые она взяла под контроль до начала спецоперации, включая Крым. Затем, если военные действия не закончатся, [для Запада] «возрастет риск самому оказаться в состоянии войны с Россией», считает экс-госсекретарь.

По его мнению, третьим возможным исходом является возврат к ситуации до 24 февраля. В этом случае Украина «будет перевооружена и тесно связана с НАТО», возможно, ее даже примут в Альянс. Конфликт окажется замороженным, но только на определенный срок, уверен Киссинджер.

Ранее стало известно, что Генри Киссинджер объяснил, что имел в виду, говоря о необходимости территориальных уступок для России со стороны Украины. Такое заявление эксперт сделал в мае на Всемирном экономическом форуме. Тогда он заявил, что Западу необходимо повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров. Киссинджер пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля.