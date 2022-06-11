Киссинджер объяснил свои слова об уступках России

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Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер объяснил, что имел в виду, говоря о необходимости территориальных уступок для России со стороны Украины. Такое заявление эксперт сделал в мае на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда он заявил, что Западу необходимо повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров, а в идеале «разделительной линией должен быть возрат к прежнему положению дел».

В интервью бывшему руководителю Google Эрику Шмидту на YouTube Киссинджер пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля, до момента спецоперации на Украине, в ходе которой россиские войска установили контроль над частью украинской территории. Экс-госсекретарь считает, что только после этого и после полного прекращения огня с двух сторон можно будет обсудить и статус Крыма. Однако журналисты, по словам Киссинжера *сократили и упростили это«.

Экс-госсекретарь США во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми. На Украине слова бывшего госсекретаря встретили в штыки. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «давосским паникёром», а президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киссинджер готов пожертвовать его страной ради интересов Москвы.



