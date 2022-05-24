Подоляк обозвал Киссинджера из-за его позиции по Украине Подоляк назвал Киссинджера «давосским паникером» из-за позиции американца по Украине

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал экс-госсекретаря США и бывшего советника американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджера «давосским паникёром». Причиной стала позиция американца относительно урегулирования украинского конфликта. Такую характеристику на оппонента Подоляк разместил в своём Twitter.

Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». Немного заняты, — написал Подоляк.

Ранее в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Киссинджер заявил, что процесс урегулирования на Украине должен быть запущен в ближайшие два месяца. Это позволит избежать более тяжёлых последствий для международных отношений в Европе. По мнению американского эксперта, «идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво». Главной же целью в сложившейся ситуации является достижение Украиной нейтрального статуса и её становление в качестве моста между Россией и Европой, заявил Киссинджер.