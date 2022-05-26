Зеленский возмутился выступлением Киссинджера по Украине

Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал бывшего госсекретаря и советника президента США по национальной безопасности Генри Киссинджера за его позицию по Украине. Глава государства в своём Telegram-канале обвинил американца в том, что он готов пожертвовать Украиной ради интересов Москвы. Он добавил, что бывший глава американского госдепа перепутал 2022 год с 1938-м.

Из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, — написал Зеленский.

Он также рассказал о том, что на Западе стали появляться статьи, которые призывают Киев пойти на компромиссы, чтобы сохранить мир в регионе.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми. Киссинджер считает, что если в течение двух месяцев переговоры не начнутся, то сформируется «напряжённость, преодолеть которую будет нелегко».