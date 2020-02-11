https://static.news.ru/photo/d353b692-4cde-11ea-ab3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия продолжит работать над инициативой по переносу первого комитета Генассамблеи ООН из штаб-квартиры организации в Нью-Йорке в её европейские отделения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк.

Мы с самого начала за это выступили, это (перенос комитета. — NEWS.ru) — обозначение политической линии. Я думаю, что мы будем постепенно, наблюдая за тем, как американцы будут выдавать визы, работать над этим вопросом, — сказал Кисляк.

Он отметил, что в ООН есть свои технические правила, с которыми, к сожалению, «нужно считаться».

Перенос любого комитета в другой город означает дополнительные расходы, дополнительное привлечение специалистов, переводчиков, аренду оргтехники. Это огромное количество технических вопросов, которые требуют решения прежде, чем политическое решение на этот счёт может быть принято, — пояснил первый зампред комитета Совфеда журналисту NEWS.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия выдвинула инициативу о переносе профильного комитета в европейские отделения организации в связи с невыдачей виз членам российской делегации на Генассамблее ООН в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. Предложение России было отклонено, однако в Москве заявили о готовности вновь вынести его на рассмотрение в случае, если визовая политика США не претерпит изменений.